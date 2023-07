Stand: 21.07.2023 18:04 Uhr Neues Kreuzfahrtschiff soll noch heute in Papenburg ausdocken

Der neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft soll noch heute Abend ausdocken. Grund für die vorgezogene Aktion sei der für das Wochenende vorhergesagte Wind. Ursprünglich sollte die "Carnival Jubilee" erst am Samstag das Baudock verlassen. Nach dem Ausdocken macht das mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Kreuzfahrtschiff an der Ausrüstungspier im Werfthafen fest, hieß es von der Meyer Werft. Am Samstag sollen dann Bugstrahler und Stabilisatoren im Werfthafen getestet werden.

Weitere Informationen "Carnival Jubilee": Meyer Werft feiert Brennstart Das neue Kreuzfahrtschiff soll Ende 2023 ausgeliefert werden. Die Arbeiten haben am Freitag begonnen. (18.03.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.07.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Schifffahrt