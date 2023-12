Stand: 06.12.2023 15:07 Uhr Neuer Zug-Fahrplan: Emsland profitiert nur bedingt

Die Deutsche Bahn wechselt am Sonntag den Fahrplan - das bringt nicht nur Vorteile für den Landkreis Emsland. Wer von dort aus samstags auf die ostfriesischen Inseln fahren will, kann den schnellen ICE von Stuttgart nach Norddeich Mole nicht für die Hinfahrt nutzen. Da hält der Zug an keinem Bahnhof im Emsland. Erst auf dem Rückweg macht der ICE nachmittags Halt in Papenburg, Meppen und Lingen. Dann geht es ohne Umstieg bis nach Stuttgart. Bei dem zweistündlichen Intercity-Angebot Köln-Emden-Norddeich Mole werden vorübergehend zwei Fahrten pro Tag und Richtung mit einem ICE angeboten.

