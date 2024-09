Stand: 08.09.2024 21:16 Uhr Neuer Landrat für Diepholz: Es geht in die Stichwahl

In Diepholz ist am Sonntag noch keine Entscheidung für einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin gefallen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis konnte von den vier Kandidierenden keiner die erforderliche absolute Mehrheit erreichen. Wie der Landkreis mitteilte, wird daher am 22. September eine Stichwahl stattfinden. Die meisten Stimmen erhielt CDU-Mann Volker Meyer aus Bassum. Der Einzelbewerber, der auch von der FDP unterstützt wird, liegt mit 42,68 Prozent vorne. Seit 2013 ist der 56-Jährige Landtagsabgeordneter und seit 2015 stellvertretender Landrat. In der Stichwahl gegen ihn antreten wird Ulrike Tammen von der SPD: 32,95 Prozent wählten die 56-Jährige, die in Barnstorf lebt und seit mehr als 30 Jahren in der kommunalen Verwaltung arbeitet.

Nicht mehr im Rennen sind mit 12,35 Prozent der Stimmen die Kandidatin der Grünen Kristine Helmerichs (58 Jahre) und Michael Schnieder von der AfD: Der 56-Jährige holte 12,02 Prozent. An der Wahl haben sich 38,12 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt. Die Neuwahl wurde nötig, weil der ehemalige Landrat Cord Bockhop (CDU) seine Amtszeit im Juli vorzeitig beendet hatte.

