Stand: 28.04.2021 07:36 Uhr Neuenkirchen-Vörden: Frau bei Unfall auf A1 schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 im Landkreis Vechta schwer verletzt worden. Die Frau fuhr am frühen Mittwochmorgen an der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden auf die Autobahn auf und wollte anschließend einen Lastwagen überholen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte. Dabei übersah sie offenbar ein mit drei Männern besetztes, von hinten herannahendes Auto. Die Fahrzeuge krachten zusammen, die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die drei Männer blieben unverletzt.

