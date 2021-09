Neuenkirchen-Vörden: Anwohner fordern Ende von Verkehrschaos Stand: 28.09.2021 14:44 Uhr Um das ihrer Ansicht nach immer wiederkehrende Verkehrschaos in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) zu beenden, hat eine Bürgerinitiative am Dienstag eine Unterschriftenliste im Rathaus überreicht.

Besonders schlimm sei das Problem zu Stoßzeiten und wenn sich der Verkehr auf der nahegelegenen Autobahn A1 staut - wie aktuell durch die Baustelle zwischen Bramsche und Holdorf. Die Folge: Bis zu 100 Lastwagen in der Stunde quälen sich dann durch den 8.000-Einwohner-Ort. Dazu kommen noch etliche Autos. Einige Anwohner sprechen von "Wahnsinn" in ihrem Ort. "Die Lkw fahren zum Teil über die Bürgersteige", sagte ein Bürger dem NDR in Niedersachsen. Auch Susanne Laumann-Borcherding von der Bürgerinitiative spricht von "unglaublichen Zuständen".

Straße für Lkw sperren?

Mit den knapp 500 eingereichten Unterschriften sind nun Forderungen verknüpft: Ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen beispielsweise, Fußgängerüberwege und eine Tempo-30-Zone. Doch die Gemeinde verweist auf den Landkreis, der für die Straße durch den Ort zuständig sei. Dieser hat bereits angekündigt, auf die Bürger zugehen zu wollen. Allerdings gab es aus der Behörde auch ein unmissverständliches Signal: Eine grundsätzliche Beschränkung der Geschwindigkeit sei nicht drin. Ebenso wenig sei es möglich, die Straße für Lkw zu sperren, denn es handele sich um eine Kreisstraße übergeordneter Funktion. Würde diese für den Schwerlastverkehr gesperrt, würde sich dieser eben einen Weg durch andere Ortsteile suchen.

