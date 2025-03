Neuenkirchen: Keinen Ortsnamen gibt es häufiger in Niedersachsen Stand: 07.03.2025 14:19 Uhr Niedersachsen führt eine besondere Statistik an: Kein anderes Bundesland in Deutschland hat mehr Orte mit dem Namen "Neuenkirchen". Dafür gibt es kein einziges "Altenkirchen". Was sagt das über unser Land?

von Florian Kneifel

Zugegeben, wir Niedersachsen liegen in Statistiken selten vorne. Also, mal ausgenommen von Ebbe und Flut, Boßelmetern und Tee-Konsum. Danke nach Ostfriesland an dieser Stelle. Aber es gibt noch eine Sache, bei der wir Top sind in Deutschland: 18 Orte mit dem Namen Neuenkirchen gibt es insgesamt in der Republik, neun davon liegen in Niedersachsen: Neuenkirchen bei Cuxhaven, Neuenkirchen bei Diepholz, Neuenkirchen bei Osnabrück, Neuenkirchen bei Lüneburg. Ja, auch dort Neuenkirchen, trotz der ganzen Heiden! Ja, den muss man erstmal sacken lassen. Dann gibt es noch Neuenkirchen bei Stade, Neuenkirchen bei Vechta. Neuenkirchen bei Goslar, Neuenkirchen bei Melle und Neuenkirchen bei Schwanewede. Neun Neuenkirchen! Nehmt das, Bayern und NRW!

Deutscher Neuenkirchen-Meister: Alte Orte, neue Kirchen

Gut, es zeugt jetzt nicht von Mega-Kreativität, ein Dorf Neuenkirchen zu nennen. Bedeutet es doch - dass in grauer Vorzeit mal eine neue Kirche dort gebaut wurde. Ja, spannend ist anders. Andererseits, wie wolltest du dein Dorf früher auch nennen? Da gab es vielleicht eine Schmiede und einen Bäcker. Also "Klein Schmieden" am Deister und "Groß Broten" am Dümmer - klingt jetzt auch nicht nach Metropole. Und sind wir nur froh, dass zu Zeiten, in denen die Ortsnamen geprägt wurden, die Kläranlagen noch nicht erfunden waren.

Trendsetter Niedersachsen

Zurück zum Thema: Denn es gibt noch ein Kuriosum in Niedersachsen: Wir haben nicht nur die meisten Neuenkirchen, wir haben auch nicht ein einziges Altenkirchen. Und die gibt es, vor allem in Bayern und Rheinland-Pfalz. Was sagt uns das? Wir waren schon früh ein zukunftsorientiertes, nach vorne blickendes, hippes Völkchen hier in Niedersachsen und waren bei diesem "Neue Kirchen Trend" voll dabei. Mal sehen, ob wir in ein paar Hundert Jahren über E-Ladesäulenbüttel und Glasfaserhausen sprechen…