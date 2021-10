Stand: 13.10.2021 12:47 Uhr Neuenkirchen: Kein Bürgerbegehren gegen Rathaus-Neubau

Das geplante Bürgerbegehren gegen einen Rathaus-Neubau in Neuenkirchen ist gescheitert. Wie die Gemeinde im Landkreis Osnabrück dem NDR auf Anfrage mitteilte, ist das Vorhaben der Bürger unzulässig. Grund: Der Bau des Rathauses wurde bereits genehmigt und ist somit nicht mehr zu stoppen. Zahlreiche Bürger in Neuenkirchen wollten mit dem Bürgerbegehren den rund fünf Millionen Euro teuren Bau wegen der Kosten verhindern. In einer ersten Stellungnahme machten die Initiatoren deutlich, dass sie zumindest symbolisch weiter Unterschriften sammeln wollen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.10.2021 | 13:30 Uhr