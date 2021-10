Stand: 01.10.2021 11:35 Uhr Neuenhaus: Radfahrer von Auto erfasst - schwer verletzt

Bei einem Unfall in Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat ein 18-jähriger Radfahrer am Freitagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei wollte der junge Mann die Nordhorner Straße überqueren. Dabei wurde er von dem Auto eines 48-Jährigen erfasst. Der Autofahrer hatte den Angaben zufolge offenbar Vorfahrt. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in eine Klinik.

