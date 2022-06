Neue Masche: Betrüger vereinbaren Termine wegen Grundsteuer Stand: 14.06.2022 14:38 Uhr Die Polizei Osnabrück warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Im Raum Osnabrück geben sich Diebe offenbar als Finanzbeamte aus, um sich Zutritt zu Eigenheimen zu verschaffen.

Unbekannte geben demnach am Telefon an, wegen der Grundsteuerreform die Immobilien der Angerufenen besichtigen zu müssen. Dies sei notwendig, um die neuen Einheitswerte erheben zu können, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass die mutmaßlichen Trickbetrüger bei dem Besuchstermin Geld und Wertsachen stehen wollen. In den vergangenen Tagen hätten vermehrt Bürgerinnen und Bürger bei den Finanzämtern der Stadt nachgefragt, was es mit diesen Terminen auf sich habe. Von Geschädigten ist bislang nichts bekannt.

Polizei appelliert: Niemanden in die Wohnung lassen

Die Polizei teilte mit, dass Finanzämter im Zuge der Grundsteuerreform keine Besichtigungen von Eigenheimen durchführen. Das Berechnen der Grundsteuer erfolge ohne persönliche Besuchstermine. Man solle daher keine Termine vereinbaren und keine unbekannten Personen in die Wohnung oder das Haus eingelassen - das gelte unabhängig vom Thema Grundsteuer grundsätzlich.

