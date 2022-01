Stand: 11.01.2022 10:22 Uhr Neue Krebsberatungsstellen in der Region Osnabrück

In der Region Osnabrück haben zwei neue Krebsberatungsstellen geöffnet. Die neuen Standorte in Melle und Bramsche ergänzen die Beratungsstellen im Klinikum Osnabrück, im Franziskushospital und im Marienhospital in Vechta. Seit über 30 Jahren berät die Osnabrücker Krebsstiftung nach eigenen Angaben Krebsbetroffene und Angehörige kostenfrei. In der Krebsberatungsstelle wurden im vergangenen Jahr über 13.000 Beratungsgespräche geführt. Bei rund zehn Prozent der Gespräche ging es dabei um Kinder und Jugendliche.

