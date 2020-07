Stand: 27.07.2020 16:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Neue Corona-Fälle: Cloppenburgs Landrat warnt

Mit Sorge blickt man im Landkreis Cloppenburg auf neue Corona-Infektionen - auch, wenn deren Zahl gar nicht so hoch ist. Es ist die Tendenz, die Landrat Johann Wimberg (CDU) beunruhigt. Man registriere eine "zunehmende Verbreitung des Coronavirus durch Urlaubsrückkehrer", teilte der Landkreis am Montag mit. In der vergangenen Woche seien drei Infektionen im Urlaubsland oder nach der Rückkehr nachgewiesen worden. Einer der positiven Tests stammte demnach aus einer siebenköpfigen Familie, die gemeinsam verreist war.

Landrat erinnert an Vorschriften für Rückkehrer

Die Kreisverwaltung bat Urlauber, vorsichtig zu sein und die Gefahr einer Infektion nicht zu vergessen. "Auf dieses Urlaubsmitbringsel werden Ihre Familien, Freunde und auch Ihre Arbeitgeber und Kollegen gerne verzichten", sagt Landrat Wimberg. Er erinnerte daran, dass sich Rückkehrer aus Risikogebieten beim Gesundheitsamt melden und eine zweiwöchige Quarantäne antreten müssen.

Drei Corona-Fälle bei Fleischbetrieb in Garrel

Weitere Neuinfektionen wurden bei einem fleischverarbeitenden Betrieb festgestellt. Während Tests, die in einem Betrieb in Garrel noch ausstanden, negativ ausfielen, gab es drei positive Tests bei einem anderen Fleischbetrieb in Garrel. "Alle drei arbeiten dort eng zusammen", hieß es vom Landkreis. "Weitere Tests aus ihrem Arbeitsumfeld sind aber negativ ausgefallen."

