Neubörger: Historischer Stall in Brand gesetzt

Die Polizei Emsland fahndet im Bereich der Gemeinde Neubörger in der Samtgemeinde Dörpen nach einer Gruppe von rund zehn Unbekannten. Die Gesuchten sollen für den Brand eines Schafstalls im historischen Dorf in Neubörger verantwortlich sein. Zeugen hatten an Neujahr beobachtet, wie gegen 16.30 Uhr Feuerwerkskörper aus der Menge heraus auf das reetgedeckte Dach des Stalls flogen. "Wir ermitteln wegen einer Straftat", sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Die Ermittlungen dauern an. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Brand im historischen Dorf in Neubörger 02.01.2019 13:00 Uhr Unbekannte haben offenbar mit Böllern einen Schafstall in Brand gesetzt. Er gehörte zum historischen Dorf in Neubörger: Gebäude, die für das Emsland typisch waren, wurden hier nachgebaut.







Abgebrannter Schafstall: "Eine Katastrophe"

Bei dem abgebrannten Schafstall handelt es sich um eine von mehreren historischen Nachbildungen, die zur 200-Jahr-Feier Ende der 80er Jahre auf dem Dorfplatz aufgebaut wurden. "Das war ein Schmuckstück", sagt Bürgermeister Ulrich Müller. "Dass es abgebrannt ist, ist eine Katastrophe." Eventuell in mehrfacher Hinsicht. Der Gemeindechef befürchtet, dass "wahrscheinlich Jugendliche aus dem Ort" für den Brand verantwortlich sind. Müller lobt den Einsatz der Feuerwehr, die mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort war. "Wenn die Feuerwehr nicht so gut reagiert hätte, wäre das Feuer auf andere Gebäude übergegangen." Das historische Dorf Neubörgers wird ehrenamtlich vom Heimatverein betrieben. "Die Gebäude erzählen die Geschichte unseres Ortes."

