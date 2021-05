"Netz-Oma" aus Twist: "Ich kann keinen Tag mehr ohne" Stand: 29.05.2021 10:00 Uhr Die Welt ist digital - und Corona hat das noch bestärkt. Viele ältere Menschen kommen im Netz nicht mehr mit. Andere dagegen sind auch im hohen Alter "always on" und pflege ihre Kontakte online.

So wie Margarethe Niemeyer aus Twist bei Meppen (Landkreis Emsland). Sie hat sich mit der Hilfe von jungen Menschen - den Online-Lotsen - in die digitale Welt gestürzt - und wischt nun gekonnt mit ihren Fingern über den Bildschirm des Tablets. "Ich kann keinen Tag mehr ohne", sagt die Seniorin, und das im stolzen Alter von bald 90 Jahren. "Anfangs war das natürlich ein bisschen ungewohnt. Jetzt schaff ich das. Ich kann morgens das Wetter abrufen, ich kann meiner Tochter schreiben", so Niemeyer. "Die meisten Leute meinen, im Alter geht das nicht mehr. Aber ich habe festgestellt, dass man damit auch im Alter klarkommen kann. Man muss sich nur dafür interessieren."

Twist baut Onlinelotsen-Netzwerk auf

Der Landkreis Emsland ist derzeit dabei, ein Netzwerk mit Online-Lotsen aufzubauen. Sie sollen vor allem Ehrenamtliche in Vereinen und ältere Menschen digital fit machen. "Weil ja im Ehrenamt überwiegend Menschen im Alter 60 plus unterwegs sind, fehlt manchmal die Möglichkeit, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Ich glaube, da muss man die Scheu überwinden und sagen ok, wir machen das jetzt - weil die Unterstützung ist da", sagt Heike Theisling, Projektverantwortliche für die Onlinelotsen in Twist.

