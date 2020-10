Naturschutzzentrum am Alfsee: Drei Millionen Euro Schaden Stand: 02.10.2020 15:07 Uhr Nach dem Brand im Naturschutz- und Bildungszentrum am Alfsee in Rieste hat die Polizei erste Spuren ausgewertet: Alles deutet auf Brandstiftung hin. Der Schaden: rund drei Millionen Euro.

Für ein absichtlich gelegtes Feuer spreche unter anderem, dass neben dem Gebäude eine Gartenhütte in Flammen stand. Zudem habe es in dem Gebäude an vier Stellen gleichzeitig gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR. Das Feuer hatte in der Nacht zu Donnerstag das Gebäude weitgehend zerstört.

Bis zu 140 Einsatzkräfte vor Ort

Beamte hatten noch in der Nacht mit Hubschrauber und Wärmebildkamera rund um den Alfsee nach einem beziehungsweise mehreren Verdächtigen gesucht. Zeitweise waren bis zu 140 Kräfte im Einsatz. Dennoch geht die Feuerwehr von einem Totalschaden aus. Teile des Gebäudes seien eingestürzt, die Holzfassade sei komplett verkohlt.

Neubau für 2,5 Millionen Euro erst im März eröffnet

Das Naturschutz- und Bildungszentrum (nbz) am Alfsee war erst im März in dem Neubau am Bootshafen eröffnet worden. Die Baukosten lagen bei rund 2,5 Millionen Euro, wie Liesel Hoevermann, Sprecherin der Samtgemeinde Bersenbrück, NDR.de sagte. Die Samtgemeinde im Landkreis Osnabrück ist Eigentümerin des Gebäudes, betrieben wird das Zentrum von der Biologischen Station Haseniederung.

Mitarbeiter des nbz stehen unter Schock

Zentrumsleiter Jürgen Christiansen zufolge ist unter anderem die Ausstellungshalle nicht zu retten. Bei ihm und seinen Kollegen sitzt der Schock tief: "Wir hatten eine sehr gute Resonanz, und ein paar Leute machen alles kaputt."

