Nadel in Schokolade: Polizei rät, Halloween-Süßigkeiten zu prüfen Stand: 02.11.2024 11:49 Uhr In Rehden (Landkreis Diepholz) ist laut Polizei am Freitag ein präparierter Schokoriegel aufgetaucht. Den Angaben zufolge war die Süßigkeit mit einem Nagel oder einer Nadel versehen.

Schüler hätten bemerkt, dass der Riegel auffällig aussah und ihn sich deshalb genauer angeschaut, so ein Polizeisprecher. So sei der Fremdkörper aufgefallen, bevor der Riegel gegessen wurde. Die Schule sowie Eltern der Kinder hätten die Beamten informiert. Durch den Verzehr hätten durchaus schwerwiegende innere Verletzungen entstehen können, so die Polizei.

Wer hat Hinweise zu präpariertem Riegel?

Wer den Riegel verteilt hat, sei bislang unklar. Die Polizei Diepholz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet alle Halloween-Süßigkeiten - insbesondere Schokoriegel - zu überprüfen. Hinweise zu dem präparierten Riegel nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05441) 9710 entgegen.

