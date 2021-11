Stand: 23.11.2021 10:42 Uhr Nachfrage nach Fleisch vom Bentheimer Landschwein steigt

Die Nachfrage nach Fleisch vom Bentheimer Landschwein zieht aktuell wieder an. Bereits im vergangenen Jahr war die regionale Spezialität vor Weihnachten so stark gefragt, dass es Lieferengpässe gabt. Und auch jetzt steigt der Bedarf, meldet der Vereins zu Erhaltung des Bentheimer Schweines. Ein Grund dafür sei, dass in der Corona-Pandemie öfter zuhause gekocht werde. Eine Rolle spiele aber auch die Aufzucht der Tiere: Sie werden nicht schnell gemästet, sondern wachsen langsam und werden mindestens ein Jahr alt, bevor sie geschlachtet werden. Auch die Zahl der gehaltenen Bentheimer Landschweine steige stetig, so der Verein: Waren es einst 30 Zuchttiere in ganz Deutschland, hielten heute einzelne Betriebe schon Hunderte Bentheimer.

