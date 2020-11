Nachbarschaftspreis: Osnabrücker holen Fremde in ihre Gärten Stand: 11.11.2020 15:00 Uhr Die Osnabrücker Freiwilligenagentur hat mit dem Projekt "Offener Garten" den zweiten Platz beim Deutschen Nachbarschaftspreis errungen. Die Initiative hat Familien und Gartenbesitzer zusammengeführt.

Das Projekt entstand im Frühjahr als wegen der Corona-Beschränkungen Schulen und Kitas geschlossen und Spielplätze gesperrt waren. Rund 20 Osnabrücker Bürger stellten daraufhin ihre privaten Gärten zur Verfügung, damit Kinder und Familien ohne eigenen Garten dort spielen konnten. Die Freiwilligenagentur der Stadt hatte das Projekt organisiert. Sie hat dafür jetzt die mit 7.000 Euro dotierte Auszeichnung der nebenan.de Stiftung erhalten.

"So viele Spielplätze wie noch nie in Osnabrück"

"Beherzte Nachbarinnen und Nachbarn stellten den Kindern ihre Gärten zu Verfügung - und plötzlich hatte Osnabrück so viele Spielplätze wie noch nie", heißt es in der Begründung der Bundesjury. Der Preis wurde am Dienstagabend auf einer digitalen Veranstaltung verliehen. Seit 2017 zeichnet die Stiftung mit dem Preis Nachbarschaftsprojekte mit Vorbildcharakter aus, bei denen sich Menschen für ihr lokales Umfeld einsetzen und ein gelungenes Miteinander stärken.

