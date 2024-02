Stand: 29.02.2024 07:49 Uhr Nach tödlichen Messerstichen in Spelle: Urteil erwartet

Vor dem Osnabrücker Landgericht wird am Donnerstag das Urteil im Mordprozess gegen einen 33-jährigen Mann erwartet. Er soll im vergangenen Sommer in Spelle (Landkreis Emsland) den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin angegriffen und mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der Angeklagte nicht verkraftet habe, dass seine Lebensgefährtin ihn verlassen hat. Im Prozess gab der Mann an, aus Notwehr gehandelt zu haben. Anders als noch bei der Anklage geht die Staatsanwaltschaft nun nicht mehr von einem Mord aus. Sie fordert eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren wegen Totschlags. Die Verteidigung stellte keinen konkreten Antrag und forderte, die Freiheitsstrafe müsse bedeutend niedriger ausfallen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.02.2024 | 06:30 Uhr