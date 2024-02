Stand: 20.02.2024 20:39 Uhr Nach mutmaßlicher Entführung: Zwei Tatverdächtige gefasst

Nach der mutmaßlichen Entführung eines 26-Jährigen in Osnabrück, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer befänden sich derzeit in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hatten am 9. Februar beobachtet, wie mehrere Männer den 26-Jährigen gewaltsam in einen Kleinbus zogen. Das Opfer konnte sich befreien und die Polizei alarmieren. Diese erhielt zudem ein Video der mutmaßlichen Entführung über ein eigenseingerichtetes Hinweisportal. Den Fluchtwagen stellten die Ermittler später in Lotte (Landkreis Steinfurt) in Nordrhein-Westfalen sicher. Zwei weitere Fahrzeuge wurden inzwischen laut Polizeiangaben sichergestellt. Zudem habe es umfangreiche Durchsuchungen in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) gegeben, hieß es. Die Spuren würden nun ausgewertet. Zu den möglichen Hintergründen ist nichts bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min