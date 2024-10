Stand: 22.10.2024 09:57 Uhr Nach Zusammenstoß mit Lkw: 21-jähriger Radfahrer tödlich verletzt

Bei Surwold (Landkreis Emsland) ist am frühen Dienstagmorgen ein junger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 21-Jährige aus Papenburg war mit seinem Rad in Richtung Surwold unterwegs, als ihn ein Lkw beim Abbiegen erfasste. Die Ursache dafür sei noch unklar, so ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge schleifte der Lkw nach dem Zusammenstoß den Radfahrer noch einige Meter mit, dabei wurde der 21-jährige Radfahrer tödlich verletzt. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten. Die Bundesstraße 401 bei Surwold war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.10.2024 | 13:30 Uhr