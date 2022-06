Stand: 27.06.2022 08:32 Uhr Nach Verfolgungsfahrt durch Osnabrück: Polizei nimmt Duo fest

Ein 26 Jahre alter Mann hat sich am Sonntag in Osnabrück eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als eine Zivilstreife den Mann kontrollieren wollte, fuhr er mit mehr als Tempo 120 davon. Laut Polizei soll er mehrfach rote Ampeln überfahren und auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein. Beim Abbiegen soll der junge Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren haben und war daraufhin mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Dabei verletzten sich der 26-Jährige sowie die Beifahrerin im anderen Fahrzeug leicht. Der Raser und seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurden festgenommen. Die Beamten entdeckten in dem Auto eine größere Menge Drogen und Bargeld sowie szenetypisches Verpackungsmaterial.

