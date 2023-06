Stand: 07.06.2023 09:12 Uhr Nach Unfall: E-Bike-Akku explodiert in Erntemaschine

Bei einem Unfall in Messingen (Landkreis Emsland) ist ein 74 Jahre alter E-Bike-Fahrer mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Anschließend explodierte ein Ersatzakku seines E-Bikes und verursachte einen Brand. Laut Polizei hatte der Radfahrer am Dienstagnachmittag die Vorfahrt einer 19 Jahre alten Autofahrerin missachtet. Beide Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Ersatzakku des E-Bikes auf ein nahegelegenes Feld geschleudert, das gerade abgeerntet wurde. Der Akku geriet in den Häcksler der Erntemaschine, wurde beschädigt und explodierte. Dadurch wurde ein kleiner Teil des Feldes in Brand gesetzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

