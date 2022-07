Stand: 20.07.2022 11:24 Uhr Nach Unfall: A2 Richtung Hannover bis Donnerstag gesperrt

Nach einem Unfall mit einem getöteten Lkw-Fahrer aus den Niederlanden bleibt die A2 am Kamener Kreuz in Fahrtrichtung Hannover voraussichtlich bis Donnerstagmorgen (11.00 Uhr) voll gesperrt. Das teilten Autobahn GmbH und Polizei am Mittwoch mit. Die Fahrbahn sei so stark beschädigt worden, dass sie erneuert werden muss. Auf einer längeren Strecke war eine große Menge Öl ausgetreten. Der 69-Jährige war am Dienstag mit seinem Lkw aus noch ungeklärten Gründen auf ein Stauende aufgefahren. Dabei kollidierte er mit dem Lkw eines 47-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Lkw auf eine weitere, vorausfahrende Sattelzugmaschine geschleudert. Der 69-Jährige war in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Er starb später im Krankenhaus.

