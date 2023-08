Stand: 09.08.2023 10:18 Uhr Nach Unfall: 61-jährige Autofahrerin schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in der Nähe von Haselünne im Emsland sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Eine 61-jährige Autofahrerin musste notoperiert werden und schwebt in Lebensgefahr, so eine Sprecherin der Polizei. Die Frau war zusammen mit ihren 60 und 38 Jahre alten Beifahrern auf der Bundesstraße 213 in Richtung Haselünne unterwegs, als ihr Auto von einem Keintransporter erfasst wurde. Laut Polizei wollte 30-jährige Fahrer des Transporters links abbiegen und hatte dabei das entgegenkommende Auto übersehen. Er blieb unverletzt.

