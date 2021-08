Nach Tötungsdelikt in Rieste: 27-Jähriger auf der Flucht Stand: 23.08.2021 18:23 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer 82 Jahre alten Frau im Landkreis Osnabrück sucht die Polizei einen 27 Jahre alten Mann. Er soll die Frau umgebracht haben.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück am Montagnachmittag mitteilten, hatte sich am Morgen ein dringender Tatverdacht gegen den Mann aus dem Ort ergeben. Daraufhin war dessen Wohnung durchsucht worden. Der Verdächtige befinde sich auf der Flucht. Weitere Details zu Tat und Täter nannten sie nicht. Zu einer Anfrage des NDR in Niedersachsen, ob der Verdächtige eine familiäre oder andere Beziehung zu dem Opfer gehabt habe, machte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf laufende Ermittlungen keine Angaben.

Angehörige finden Seniorin leblos in Wohnung

Angehörige hatten die Frau am Sonntagmittag leblos in deren Wohnung aufgefunden. Die Spurenlage deutete auf eine Gewalttat hin. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. "Die Ergebnisse wollen wir vorerst nicht bekannt geben, dabei handelt es sich um Täterwissen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Eine Gefahr für Dritte bestehe nach Ansicht der Ermittlungsbehörden nicht.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.08.2021 | 06:30 Uhr