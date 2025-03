Stand: 25.03.2025 07:26 Uhr Nach Stromausfall in Osnabrück: Ursache lag im Schalthaus

Ein Fehler in einem zentralen Schalthaus hat am Montagnachmittag zu einem großflächigen Stromausfall im Westen der Stadt Osnabrück geführt. Nach Angaben der Stadtwerke waren zahlreiche Haushalte und Unternehmen für bis zu 45 Minuten ohne Strom. Auch Supermärkte mussten kurzfristig ihre Kunden nach draußen schicken. Der Fehler wirkte sich laut Stadtwerke auf etwa 200 der insgesamt rund 1.100 Verteilerstationen in der Stadt aus. Betroffen waren unter anderem die Stadtteile Wüste, Atter und Hellern. Der Stromausfall sorgte auch für Verwirrung an den Stadteingängen. Teils waren die digitalen Informationstafeln gestört und zeigten schon Hinweise für die geplante Evakuierung am 6. April an. Das Problem konnte noch am Abend gelöst werden, so die Stadtwerke.

