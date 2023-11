Stand: 10.11.2023 07:23 Uhr Nach Streit in Kneipe Stall angezündet - Bewährungsstrafe

Das Amtsgericht Nordhorn hat einen Brandstifter zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Für das Gericht ist erwiesen, dass der Mann aus Ohne (Landkreis Grafschaft Bentheim) im Januar einen Stall in dem kleinen Dorf angesteckt hat. Dabei verendeten acht Hühner und drei Kaninchen. Der 73-Jährige muss auch 5.400 Euro an den geschädigten Stallbesitzer zahlen. Hintergrund der Tat war laut einer Gerichtssprecherin ein Streit in einer Kneipe. Die Wirtin habe den angetrunkenen Ohner nicht mit dem Auto fahren lassen wollen. Der Geschädigte mischte sich in den Streit ein - "eine halbe Stunde später brannte sein Stall", so die Gerichtssprecherin.

