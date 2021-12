Nach Spinnenbiss: Supermarkt bleibt vorerst geschlossen Stand: 30.12.2021 11:19 Uhr Nachdem in einem Supermarkt in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ein Mitarbeiter von einer Spinne gebissen wurde, bleibt der Laden vorerst geschlossen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

"Dies dient dem Schutz der Kunden und der Mitarbeiter", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Discounter werde erst wieder öffnen, wenn das Tier gefunden worden sei. Der Mann, der am Mittwochnachmittag beim Auspacken von Bananenkisten von einer Spinne gebissen wurde, liegt weiter im Krankenhaus. Er werde auf der Intensivstation überwacht. Dabei würden ihm regelmäßig Blutproben entnommen, so der Sprecher. Bislang sei kein Spinnengift gefunden worden.

Polizei: Keine hochgiftige Bananenspinne

Um was für eine Spinne es sich handelt, ist weiter unklar. Mittlerweile gehen die Beamten nicht davon aus, dass es sich um eine hochgiftige Bananenspinne handelt. Ein Experte habe dies aufgrund der Herkunft der Kiste ausgeschlossen. Die Bananen sollen laut Polizei aus Kolumbien und der Dominikanischen Republik stammen. Aus einer der Kisten soll das Tier am Mittwochnachmittag gekrochen sein und den Mann beim Umpacken ins Handgelenk gebissen haben.

Wird Schwarzlicht oder Gas zur Spinnenjagd eingesetzt?

Die Supermarkt-Filiale wurde nach dem Biss geräumt. Rund drei Stunden suchten Polizisten gemeinsam mit einem Spinnen-Experten nach dem Tier - ohne Erfolg. Die Suche wurde schließlich eingestellt. Derzeit würden mehrere Möglichkeiten geprüft, sagte Polizeisprecher. Eine Idee sei, den Supermarkt hermetisch abzuschließen und ein Gas einzuleiten. Diese hätte aber auch Folgen für die Ware. "Danach müssten diverse Lebensmittel vernichtet werden", so der Sprecher. Eine weitere Möglichkeit sei, zur Nachtzeit in dem Markt mit Schwarzlicht nach der Spinne zu suchen. Das Tier würde dann besser erkennbar sein. Letztendlich müsse der Discounter über das weitere Vorgehen entscheiden, sagte der Sprecher.

Stadt lobt Discounter

Ein Sprecherin der Stadtverwaltung in Georgsmarienhütte lobte in diesem Zusammenhang das Unternehmen. Die Firma gehe sehr couragiert und eigenverantwortlich mit dem Fall um. Deshalb hätten die Behörden auch keine weiteren Maßnahmen anordnen müssen.

