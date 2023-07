Stand: 31.07.2023 06:11 Uhr Nach Schulverweis: Eltern bedrohen und bespucken Lehrer

Ein Elternpaar und seine erwachsene Tochter muss sich ab Montag vor dem Amtsgericht Vechta verantworten. Sie sollen einen Lehrer bedroht haben, nachdem ihr Sohn von der Realschule Damme (Landkreis Vechta) verwiesen wurde. Das teilte das Amtsgericht mit. Der Sohn der Familie habe kurz vor Weihnachten 2022 an der Schule einen Mitschüler auf dem Schulhof verprügelt, weil er sich von ihm provoziert gefühlt habe, so ein Sprecher des Amtsgerichts. Das habe schließlich zur Suspendierung durch den Schulleiter geführt. Die Familie des Schülers sei darüber offenbar so wütend gewesen, dass sie den Lehrer bedrohte, beleidigte und bespuckte. Die Schule habe daraufhin die Polizei gerufen. Später erhielten die drei Familienmitglieder einen Strafbefehl. Danach sollen sie knapp 2.000 Euro zahlen. Dagegen haben sie Einspruch eingelegt. Deshalb kommt es nun zum Prozess.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.07.2023 | 06:11 Uhr