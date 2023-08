Stand: 03.08.2023 11:29 Uhr Nach Schmorbrand in Schlachthof: Betrieb läuft wieder an

Auf dem Gelände der Fleischwaren-Firma Weidemark in Sögel (Landkreis Emsland) ist am Donnerstagmorgen ein Schmorbrand in einer Hochspannungsanlage entstanden. Verletzt wurde niemand. Die 10.000-Volt-Anlage befindet sich unterhalb des Bereichs, in dem Schweine zerlegt werden. Laut Polizei wurde die Fabrik vorsorglich geräumt. Inzwischen konnten die rund 500 Beschäftigten wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Die Produktion werde langsam wieder hochgefahren, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Feuerwehr in Sögel bleibt in Bereitschaft. Sie war am Morgen mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schlacht- und Zerlegebetrieb Weidemark gehört zur Tönnies-Unternehmensgruppe. Nach Firmenangaben ist das Werk in Sögel mit rund 20.000 Quadratmetern Produktionsfläche einer der größten Standorte der Gruppe.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie