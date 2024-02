Nach Raubüberfall auf Ehepaar in Werlte: Zeugensuche im Fernsehen Stand: 13.02.2024 10:29 Uhr Im Sommer 2022 überfielen Maskierte ein älteres Ehepaar in Werlte (Landkreis Emsland). Beide Täter flüchteten unerkannt. Nun wird der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" aufgegriffen.

In der Sendung am Mittwoch (20.15 Uhr) sollen erstmals Bild- und Tonaufnahmen gezeigt werden, die die Täter zeigen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hoffen so auf neue Hinweise. In dem bislang ungelösten Fall ist eine Belohnung in Höhe von 25.000 Euro ausgesetzt, wenn jemand Hinweise liefert, die zur Ergreifung der Täter führen.

Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld

Zwei maskierte und mit Maler-Overalls bekleidete Männer hatten das Ehepaar am 19. August 2022 in seinem Haus überfallen. Sie bedrohten die beiden und durchsuchten das Haus. Als der Mann sich gegen einen der Einbrecher wehren wollte, trat dieser zu. Der 83-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Täter flohen mit wertvollem Schmuck, einer Pistole und einem Geldbetrag in fünfstelliger Höhe. Insgesamt liegt der Wert der Beute laut Polizei in sechsstelliger Höhe.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Auch Ex-RAF-Trio Thema

In der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" geht es am Mittwoch zudem um die früheren mutmaßlichen RAF-Terroristen Staub, Garweg und Klette. Gegen das untergetauchte Trio wird wegen eines versuchten Mordes und einer Reihe schwerer Raubüberfälle in den Jahren 1999 bis 2016 ermittelt. Die Taten hatten sich hauptsächlich in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ereignet.

