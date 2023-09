Stand: 01.09.2023 08:47 Uhr Nach Planwagen-Unfall: Strafverfahren gegen Fahrer eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt nicht mehr gegen einen Planwagen-Fahrer aus dem Emsland. Sie gibt dem Mann nur geringe Schuld an dem Unfall in Andervenne (Landkreis Emsland), bei dem im Mai zwölf Fahrgäste verletzt wurden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage des NDR. Nachdem das Strafverfahren eingestellt worden ist, liegt der Fall jetzt als Ordnungswidrigkeit beim Landkreis Emsland. Dieser entscheidet darüber, ob der Beschuldigte ein Bußgeld zahlen muss. Der Planwagen war nach dem Bruch der Anhänger-Deichsel in einen Graben gekippt und auf dem Dach gelandet. Das Fahrzeug war angeblich nicht verkehrstauglich, der TÜV seit drei Jahren abgelaufen.

