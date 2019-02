Stand: 26.02.2019 16:29 Uhr

Nach Moorbrand: Bundeswehr schießt wieder scharf

Ab Mittwoch knallt es in Meppen wieder. Nach dem Moorbrand auf dem Testgelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 im vergangenen Herbst plant die Bundeswehr Informationen von NDR 1 Niedersachsen zufolge mit Schießübungen auf dem Terrain fortzufahren. Offenbar stehen Tests mit einem neuen Sturmgewehr an. Innerhalb des Kerngebietes sollen Übungen demnach erlaubt sein, das brandgefährdete Moor bleibe vorerst außen vor. Die Bundeswehr will am Mittwoch Regionsvertreter über die Pläne informieren. Nach Raketentests brannte das Moor im September vier Wochen lang, rund 2.000 Retter waren im Einsatz, der Katastrophenfall wurde ausgelöst, zwei Gemeinden standen vor der Evakuierung. Der Schaden wird auf 50 Millionen Euro geschätzt.

Grüne zu Schießübungen: "unverantwortlich!" 26.02.2019 13:00 Uhr Filiz Polat (Grüne) kritisiert die geplanten Schießübungen der Bundeswehr auf der WTD 91 nahe Meppen (Landkreis Emsland). Dort kam es letztes Jahr zu einem Moorbrand.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Politiker kritisiert: Bevölkerung wurde nicht informiert

Das Vorgehen der Bundeswehr steht stark in der Kritik. Über die Wiederaufnahme von Waffentests "wurden die Stavener nicht informiert", sagte Gemeinderat Gert Rode von der Partei Unabhängige Wählergemeinschaft Stavern (UWG). "Und das zeigt mir, dass genauso weiter gemacht wird, wie es vor dem Moorbrand war." Filiz Polat, Bundestagsabgeordnete der Grünen, sieht die angekündigten Konsequenzen aus dem Abschlussbericht des Verteidigungsministeriums nicht erfüllt. "Deswegen halten wir es für unverantwortlich, den Schießbetrieb wieder aufzunehmen." Zustimmung kam vom Bürgermeister der Samtgemeinde Sögel, Günther Wigbers (CDU). "Die Menschen in der Region stehen hinter diesen Einrichtung. Jetzt wird es auch Zeit, dass wir in den Normalbetrieb zurückkehren."

Moorbrand bei Meppen: Mammutaufgabe für Helfer





















































Weltkriegsmunition: Entschärfung heimlich verschoben

Die Bundeswehr steht in Meppen regelmäßig wegen schlechter Kommunikation in der Kritik. Für vergangene Woche hatte die Behörde die Entschärfung von Weltkriegsmunition angekündigt. Aufgrund "organisatorischer Gründe" war der Termin mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Mitte des Monats abgesagt und auf März verschoben worden, wie NDR 1 Niedersachsen erfuhr. Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert. Auch wenn sich die Blindgänger in öffentlich zugänglichen Bereichen befänden, "besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", sagte ein Bundeswehr-Sprecher. Anwohner, Einsatzkräfte und Politiker hatten die Krisenkommunikation der Bundeswehrführung während des Moorbrandes scharf kritisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.02.2019 | 14:00 Uhr