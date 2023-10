Stand: 02.10.2023 08:11 Uhr Nach Großeinsatz an Schule in Osnabrück: Psychologen bieten Hilfe an

Am Osnabrücker Schulzentrum am Sonnenhügel soll am Montag der Polizeieinsatz vom vergangenen Donnerstag weiter aufgearbeitet werden. Schulpsychologen bieten ab Montag auch Eltern und Lehrkräften Gespräche an. Die Eltern der betroffenen Kinder wurden per Brief mehrsprachig informiert. Das teilt das Landesamt für Schule mit. An der Oberschule waren am Donnerstag zwei 14-Jährige mit einer Soft-Air-Waffe gesehen worden. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an und nahm die Jungen in Gewahrsam. Gegen einen der beiden wird wegen Störung des öffentlichen Friedens ermittelt.

