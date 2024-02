Stand: 11.02.2024 12:10 Uhr Nach Frontalkollision auf Bundesstraße: Mann in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall nahe Dörpen (Landkreis Emsland) ist ein 50 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Wagen des Mannes war Samstagmittag auf der B401 bei Neulehe mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wie es dazu kommen konnte, sei bisher unklar, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der 50-Jährige wurde ihren Angaben zufolge in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei Verletzten in Krankenhäuser.

