Stand: 18.03.2025 15:40 Uhr Nach Explosion in Drogenlabor: Kanister mit Chemikalien sichergestellt

Die im Februar begonnenen Aufräumarbeiten in einem illegalen Drogenlabor in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind beendet. Vor gut einem Jahr war es dort zu einer Explosion und danach zu einem Großbrand gekommen. Der Landkreis habe bei den Aufräumarbeiten Schadstoffe sichergestellt, teilte ein Sprecher mit - darunter Kanister mit Chemikalien, die aus dem Drogenlabor stammten und asbesthaltige Zementplatten aus dem Dach der Lagerhalle. Laut Sprecher fehlten allerdings mehrere Gefäße mit Salzsäure- und Methanolmischungen, die auf einer Liste des Landeskriminalamtes aufgelistet waren, die kurz nach dem Brand erstellt worden war. Wo die Chemikalien sind, soll nun die Polizei ermitteln. Bei den Aufräumarbeiten wurden zudem Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) entdeckt. Sie gelten als krebserregend. Woher die Substanzen stammen, sei noch unklar, hieß es.

