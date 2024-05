Nach Explosion: Millionenschaden in Trocknungswerk Geeste Stand: 21.05.2024 20:10 Uhr Ein Feuer in einem Trocknungswerk für Tierfutter in Geeste (Emsland) hat einen Millionenschaden verursacht. Ein Mann erlitt schwere Brandverletzungen, zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Laut Polizei war es in dem Gebäude im Ortsteil Dalum am Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache zu einer Detonation gekommen. Ein Mann erlitt den Angaben zufolge schwere Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Bochum (NRW). Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt - sie erlitten Rauchgasvergiftungen, wie eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen sagte.

Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und löschte das Feuer bis zum Abend. Aufgrund der Rauchentwicklung waren zuvor zeitweise mehrere Straßen im Umkreis gesperrt. Zudem waren Anwohnende aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen halten.

Schaden wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt

Der Schaden soll sich auf etwa 1,5 Millionen Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Trocknungswerk verarbeitet nach eigenen Angaben unter anderem Futtermittel wie Körnermais und Getreide sowie Nebenprodukte der Back- und Teigwarenindustrie.

