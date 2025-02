Stand: 03.02.2025 16:01 Uhr Nach Eierwurf auf AfD-Politiker: Täter muss Geldstrafe zahlen

Das Amtsgericht Nordhorn hat einen Mann verurteilt, der an einem Sonntag vor den Europawahlen 2024 den AfD-Politiker Holger Kühnlenz mit rohen Eiern beworfen und ihn als "Scheiß-Nazi" beschimpft hatte. Dafür muss der 29-Jährige aus Nordhorn 400 Euro Schadensersatz zahlen und erhielt eine Geldstrafe von 900 Euro, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Wie die "Grafschafter Nachrichten" berichten, habe der Richter den Angeklagten gewarnt, dass er nur knapp einem härteren Urteil entgangen sei. Am gleichen Tag im Mai griffen zwei Vermummte Kühnlenz in Nordhorn an. Weil das Gericht nicht nachweisen konnte, dass auch die zweite Attacke von dem 29-Jährigen ausging und dieser die Tat bestritt, blieb der Angriff ohne strafrechtliche Konsequenzen. Der Richter appellierte im Zuge des Gerichtsprozesses an ein respektvolles Miteinander.

