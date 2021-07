Stand: 28.07.2021 18:43 Uhr Nach Corona-Fall in Disco: Keine Quarantäne für 88 Besucher

Nach einem Corona-Fall in einer Osnabrücker Diskothek müssen insgesamt 88 Menschen nicht in Quarantäne. Das hat der Gesundheitsdienst der Stadt und des Landkreises Osnabrück am Mittwoch mitgeteilt. Der Gesundheitsdienst hatte Folgefälle untersuchen lassen. Bei ihnen wurde die zurzeit vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus festgestellt. Daher werde davon ausgegangen, dass auch der Indexfall mit der Delta-Variante infiziert war, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsdienstes. In der Disco "Virage" hatte sich am 17. Juli ein Mann aus dem Landkreis Vechta aufgehalten, bei dem eine Corona-Infektion nachgewiesen worden war. 1.370 Menschen hatten sich bei ihrem Besuch über eine Kontaktnachverfolgungs-App registriert. 405 von den registrierten Gästen kommen laut Behörde aus der Region Osnabrück, 176 aus der Stadt und 229 aus dem Landkreis. Weitere 75 Personen sind außerhalb der App ermittelt worden, sodass sich die Gesamtzahl der anwesenden Personen aus der Region Osnabrück auf insgesamt 480 erhöht. Insgesamt haben sich elf Menschen infiziert, fünf aus der Stadt Osnabrück und sechs aus dem Landkreis.

