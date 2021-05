Nach Corona-Ausbruch auf Spargelhof droht die Notbremse Stand: 03.05.2021 09:15 Uhr Ein Corona-Ausbruch bei den Beschäftigten eines Spargel- und Beerenhofs sorgt im Landkreis Diepholz für einen sprunghaften Anstieg der Infiziertenzahlen. Heute sollen weitere Menschen getestet werden.

Den Bewohnern des Landkreises drohen wegen des Ausbruchs nun Konsequenzen. Sie müssen sich auf härtere Corona-Maßnahmen einstellen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Region am Montag bei 132,7 und damit zum dritten Mal in Folge über der kritischen Marke von 100. Der Landkreis hatte für diesen Fall angekündigt, dass von Mittwoch an die zusätzlichen Maßnahmen der sogenannten Bundes-Notbremse sowie die Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes gelten.

87 Infizierte unter mehr als 1.000 Getesteten

Bei einer Untersuchung in dem Betrieb in Kirchdorf waren am Wochenende 87 Corona-Infektionen bestätigt worden. Dies teilte der Landkreis mit. Die positiv Getesteten seien isoliert worden und befänden sich in Quarantäne. Insgesamt seien 1.011 Menschen untersucht worden. Für alle negativ Getesteten hat der Kreis Diepholz eine Arbeits-Quarantäne angeordnet. Das heißt: Sie dürfen zwar zur Arbeit, müssen sich aber ansonsten absondern und daheim bleiben.

Landkreis verweist auf "diffuses Infektionsgeschehen"

Bereits am Freitag hatte der Landkreis aufgrund eines "diffusen Infektionsgeschehens" über entsprechende Maßnahmen informiert. Die Unterkünfte würden in enger Absprache mit dem Betrieb überwacht, hieß es. Die Polizei sei über die Unterbringung informiert. Die Versorgung der in Quarantäne befindlichen Personen erfolge durch den Betrieb.

Videos 59 Min 12 Wochen unter Spargelmachern 5.000 Tonnen Spargel pro Saison: auf Niedersachsens größtem Spargelhof in der Kirchdorfer Heide ist das eine stressige Zeit. (01.04.2021) 59 Min

Größter Spargelfhof Niedersachsens

Das betroffene Unternehmen gilt als größter Spargelhof Niedersachsens und als einer der größten Sonderkulturbetriebe Deutschlands. Auf dem Hof in Kirchdorf werden neben Spargel auch Heidelbeeren, Erdbeeren und Bohnen angebaut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.05.2021 | 10:00 Uhr