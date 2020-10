Stand: 20.10.2020 13:53 Uhr Nach Corona-Ausbruch: Weidemark erhöht Schlachtkapazität

Der Schlachthof Weidemark in Sögel (Landkreis Emsland) hat seine Schlachtkapazitäten wieder erhöht - auf derzeit täglich rund 7.500 Schweine. Damit sei der Schlachthof nur zur Hälfte ausgelastet, sagte ein Unternehmenssprecher NDR 1 Niedersachsen. Nach dem Corona-Ausbruch auf dem Schlachthof waren zuletzt täglich 5.000 Schweine geschlachtet worden. 200 Mitarbeiter, die in Kühlbereichen arbeiten, befinden sich in Absprache mit dem Landkreis in sogenannter Arbeitsquarantäne. Diese ist zunächst bis Ende des Monats geplant. Da das Infektionsgeschehen auf dem Schlachthof unter Kontrolle ist und die Corona-Fallzahlen in der Samtgemeinde Sögel zwischenzeitlich laut Landkreis deutlich sinken, strebt Weidemark höhere Schlachtzahlen an. Dazu laufen Gespräche mit dem Landkreis.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.10.2020 | 13:30 Uhr