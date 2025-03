Stand: 24.03.2025 09:27 Uhr Nach Brandstiftung: Neue Skulptur für Toleranz in Bramsche

In Bramsche (Landkreis Osnabrück) soll es demnächst wieder eine Skulptur für Offenheit und Toleranz geben. Das hat die Stadt mitgeteilt. Das ursprüngliche Kunstwerk war mehrfach Ziel von Vandalismus. Im Sommer 2023 war es dann durch Brandstiftung komplett zerstört worden. Das Bramscher Jugendparlament hatte daraufhin Spenden in Höhe von rund 10.000 Euro gesammelt. Die neue Skulptur ist laut Stadt aus Stahlblech und besteht aus den beiden Buchstaben "BR" für Bramsche sowie einem Herz. Sie soll im Lauf der kommenden Wochen am Hasesee aufgestellt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.03.2025 | 09:04 Uhr