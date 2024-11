Stand: 14.11.2024 07:59 Uhr Nach Brandserie in Bissendorf: Polizei fasst Verdächtigen

Im Falle einer Brandserie in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 16-Jährige soll am Dienstagabend in Osnabrück eine Mülltonne und zwei Leitpfosten angezündet haben. Eine Zeugin, die ihn dabei beobachtete, rief demnach die Polizei. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der Jugendlichen aus Melle auch für die Brandserie in Bissendorf verantwortlich sein könnte, so ein Polizeisprecher. Seit Ende 2022 kam es dort immer wieder zu bislang ungeklärten Bränden. Größere Schäden oder Verletzte gab es dabei nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.11.2024 | 06:30 Uhr