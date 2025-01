Stand: 07.01.2025 13:05 Uhr Nach Brandsatz im Paket: Polizei sucht den Täter mit Foto

Die Polizei in Münster (Nordrhein-Westfalen) sucht nach einem etwa 60 Jahre alten Mann, der am 19. Dezember 2024 gegen 18.15 Uhr ein Paket in einem Supermarkt in Belm (Landkreis Osnabrück) abgegeben hat. Genau dieses Paket hatte nach bisherigem Ermittlungsstand kurz vor Weihnachten ein Feuer in einem Postverteilzentrum in Greven im Münsterland verursacht. Im Paket befand sich ein Brandsatz. Eine Stichflamme hat einen Postmitarbeiter nur knapp verfehlt.

Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Mann, der das Paket aufgegeben hat. Beim Polizeipräsidium Münster gibt es für den Fall die zentrale Hinweis-Telefonnummer (0251) 27 54 000. Außerdem besteht die Möglichkeit, Hinweise zu dem Mann über das Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen abzugeben.

