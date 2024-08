Stand: 08.08.2024 08:04 Uhr Nach Brand in Schule am Teutoburger Wald: Unterricht fällt aus

Nach dem Dachstuhlbrand in der Grundschule in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) soll am Freitag wieder der Unterricht aufgenommen werden. Am Donnerstag falle der Unterricht aus, teilte die Gemeinde Hagen mit. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus, wie ein Sprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Bei dem Brand am Mittwoch wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Die Kinder seien alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Demnach wurden die Schülerinnen und Schüler zu einer Sammelstelle an der alten Kirche in Hagen gebracht und von den Eltern abgeholt. Mehrere Feuerwehren und Rettungswagen waren im Einsatz. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

