Nach Blitzeinschlag: Betonplatte schleudert gegen Auto

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Tankstelle-Gelände in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) ist am Sonnabend ein 61-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers sorgte der Blitz für eine Explosion in einem stillgelegten Öltank. Durch die Wucht wurde eine Betonplatte samt Abdeckschacht gegen einen parkenden Pkw geschleudert. Der 61-jährige Insasse zog sich leichte Verletzungen zu, sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

