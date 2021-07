Stand: 07.07.2021 20:02 Uhr Nach Aus für Homann: Gespräche über Sozialplan beginnen

Nach dem Aus für den Feinkosthersteller Homann in Dissen (Landkreis Osnabrück) führen Betriebsrat und Geschäftsleitung am Donnerstag erste Gespräche zur sozialverträglichen Abwicklung des Betriebs. Rund 400 Mitarbeiter verlieren zum Jahreswechsel dort ihren Job. Unklar sei zum Beispiel, wie man mit tariflich zugesicherten Lohnerhöhungen umgehe oder mit Rentenzahlungen, sagte Sebastian Zöppel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten dem NDR in Niedersachsen. Langfristiges Ziel der Verhandlungen sei ein Sozialplan, um die Konsequenzen der Schließung für die Arbeitnehmer abzufedern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.07.2021 | 07:30 Uhr