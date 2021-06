Stand: 02.06.2021 12:15 Uhr Nach Arbeitsunfall in Bakum: 46-Jähriger außer Lebensgefahr

Nach einem Arbeitsunfall in einer Schlachterei in Bakum (Landkreis Vechta) schwebe der Mitarbeiter laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Der 46 Jahre alte Mann hatte sich am Dienstag bei Arbeiten mit einem Zerlegemesser einige Zentimeter tief in den Bauch gestochen. Er wurde mit der zunächst lebensgefährlichen Verletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.06.2021 | 13:30 Uhr