Stand: 16.01.2024 10:01 Uhr Nach Anwohner-Klage: Baustopp für Kunststoff-Fabrik in Melle

Die Stadt Melle muss den Bau einer Kunststoff-Fabrik in einem Gewerbepark vorerst stoppen. Das hat das Verwaltungsgericht Osnabrück entschieden und damit einer Anwohnerin Recht gegeben. Sie hatte gegen den Bau des Betriebs in dem Gewerbegebiet "Oldendorfer Heide" geklagt. Die Frau betreibt in unmittelbarer Nachbarschaft eine Reithalle und befürchtet Gesundheitsgefahren durch die Kunststoffverarbeitung. Ob diese Gefahr besteht, konnten die Richter in Osnabrück nicht feststellen. Die Baugenehmigung sei lückenhaft, hieß es. So fehlten konkrete Angaben, wie das Unternehmen produziert und was zum Schutz der Anwohner vor Emissionen geplant ist. Gegen den Beschluss können Stadt und Unternehmen noch Widerspruch beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg einlegen, so eine Gerichtssprecherin in Osnabrück.

