Stand: 13.04.2023 08:58 Uhr Nach Angriff mit Filetiermesser: Prozessbeginn in Oldenburg

Ein 41-jähriger Mann muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Oldenburg wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll im Januar in einem Supermarkt in Steinfeld (Landkreis Vechta) mit dem späteren Opfer aneinander geraten sein. Nach einem zunächst verbalen Streit habe sich der Angeklagte unvermittelt hinter die Fleischtheke des Marktes begeben. Dort habe er ein Filetiermesser genommen und es dem Opfer in die Rippen gerammt, so die Staatsanwaltschaft Oldenburg. Das Opfer überlebte die Tat nur dank sofortiger intensivmedizinischer Versorgung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.04.2023 | 08:30 Uhr